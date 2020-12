Em 2021, o campeonato Britânico de Supersport assistirá ao regresso da Triumph Motorcycles à competição, em colaboração com a Performance Technical Racing “Vencer o campeonato britânico de Supersport e lutar pelo título mundial no ano seguinte” Simon Buckmaster

A equipa de competição Triumph PTR será o resultado de uma parceria entre a marca sediada em Hinckley e a equipa de corridas liderada por Simon Buckmaster, com um passado glorioso em inúmeras competições, como o Campeonato Mundial de Supersport, onde geriu a equipa da Parkalgar com Eugene Laverty, Miguel Praia, Josh Hayes, Craig Jones, e outros.

A Triumph Motorcycles vai apoiar oficialmente a PTR, desenvolvendo a moto a utilizar na próxima temporada do campeonato britânico de Supersport, e que será derivada diretamente do modelo Street Triple RS, com o motor 765 tricilíndrico, (como a que ganhou Bezzecchi recentemente, acima) que tem revelado um notável desempenho e fiabilidade nas duas últimas edições do Campeonato do Mundo de Moto2.

O principal objetivo deste projeto não é apenas marcar o regresso de uma lendária marca britânica ao paddock do campeonato nacional mais relevante do mundo, o BSB, ou British Superbikes, mas também alcançar resultados imediatos, e ainda desenvolver a equipa e a moto que vão competir no Campeonato do Mundo de Supersport a partir de 2022.

Steve Sargent, Chefe de Produto da Triumph Motorcycles. explicou:

“A Triumph tem uma longa e muito bem-sucedida história nas corridas de Supersport com a Daytona 675 e a nossa experiencia nas Supersport acabou por levar ao desenvolvimento do motor de Moto2 que tem sido tão bem sucedido nos últimos 2 anos. A Supersport sempre foi um campeonato importante que desenvolveu pilotos que passaram a correr ao mais alto nível em SBK e MotoGP. Estamos, portanto, extremamente satisfeitos por a MSVR, a Dorna e a FIM estarem a trabalhar para levar a categoria Supersport para a frente e para incentivar fabricantes como a Triumph a voltar à classe. Juntamo-nos à PTR nesta jornada e eles vão trazer uma grande experiência para gerir a nossa equipa apoiada pela fábrica. Estamos ansiosos por bons resultados em 2021.”

Simon Buckmaster, Team Manager PTR acrescentou:

“Estamos felizes por chegar a um acordo com a Triumph para ser a Equipa Oficial da marca. Estou muito entusiasmado e orgulhoso por fazer parte deste projeto, é uma oportunidade fantástica poder trabalhar em colaboração com a MSVR, Dorna e a FIM para atualizar as regras da BSS & WSS. Mal podemos esperar para começar, estamos a trabalhar em conjunto com a Triumph para preparar a Street Triple RS 765 para o início da temporada de 2021, para a desenvolver ao longo da temporada e para estabelecer a elegibilidade para outros campeonatos em todo o mundo. Desse ponto de vista, diria que esta é a melhor coisa que já aconteceu à PTR e a mim pessoalmente. Quando era jovem, comecei a correr numa Triumph Bonneville, por isso, para mim, é quase como voltar às minhas raízes.

Estamos neste momento a falar com pilotos e esperamos poder trazer alguns jovens talentos britânicos e alcançar os nossos objetivos de vencer o campeonato britânico de Supersport no primeiro ano e lutar pelo título mundial da classe mundial no ano seguinte”