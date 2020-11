Bridewell juntou-se à equipa de SBK baseada em Winchester a meio da temporada de 2018 e desde que se uniram, já celebraram duas vitórias “A Ducati V4R é a melhor moto e acredito na equipa!”

A notícia do regresso de Bridewell à Moto Rapido Racing para a próxima temporada surge na sequência do recente anúncio da equipa de que prolongaram o seu contrato de parceria com a Oxford Products por mais dois anos nas temporadas de 2021 e 2022.

A equipa e o piloto já tiveram 2 vitórias em corrida e mais 24 pódios no Campeonato, com o melhor resultado em 2019, quando terminaram a temporada no terceiro lugar.

Bridewell disse: “A decisão de ficar com a Moto Rapido Racing com a Oxford Products foi simples para mim. A Ducati V4R é a melhor moto e acredito na equipa e na tripulação. Anteriormente, ao longo da minha carreira, saltei entre motas e equipas depois de cada época e nunca encontrei uma posição confortável, mas desde que me juntei à Moto Rapido sinto-me em casa e estou feliz no ambiente de equipa e é assim que tiro o melhor de mim. Obviamente, não foi fácil continuar na próxima temporada.”

“Sentámo-nos para perceber porque é que 2020 não correu como esperado depois de um ano tão bom em 2019. Falámos sobre a próxima época e, de imediato, queríamos ficar juntos. Fiz o acordo para ficar com a equipa e agora podemos avançar para sair ao ataque em 2021, lutando onde sabemos que podemos estar. Sei que vamos chegar ao topo, porque acredito na equipa e queremos voltar a ganhar corridas.”

O dono da equipa, Steve Moore, comentou: “Tommy assinou para o terceiro ano e devo dizer que não esperava isto em 2018, quando nos juntámos, mas tem sido uma grande parceria desde o início. Tommy é um piloto altamente qualificado e talentoso, que está em casa na nossa equipa. Foi a minha primeira escolha para 2021 e a Oxford Products, a Ducati e todos os nossos patrocinadores e equipa estão encantados.”