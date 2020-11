Já vencedor no Campeonato Britânico de Superbike e participante do Desafio Final, Bradley Ray completa a formação da Rich Energy OMG Racing para o Campeonato Britânico de Superbike Bennetts em 2021 “Acho que a nova moto só vai reforçar as áreas mais fracas com que nos debatemos na época passada!” – Bradley Ray

Ray, de 23 anos, um anterior concorrente da Red Bull Rookies, passou a temporada de 2020 com o esquadrão BMW TAS apoiado pela fábrica, e agora dá o passo para se juntar à OMG quando a equipa procura melhorar os resultados da temporada passada, em que já superaram os seus rivais de fábrica.

Um dos maiores talentos do Campeonato, Ray iniciou a sua carreira com três temporadas no paddock de MotoGP com a série Red Bull Rookies antes de regressar ao paddock britânico na classe de Supersport de 2016, terminando em terceiro lugar no Campeonato.

Em 2017, foi convidado a integrar a equipa Suzuki Buildbase, e obteve a sua primeira vitória na temporada seguinte em Donington Park.

Bradley junta-se a Kyle Ryde, completando uma emocionante formação de talentos britânicos para competir na série doméstica mais competitiva do mundo com as BMW carbono e dourado, cuja esquema de cores já foi sensação este ano.

Bradley Ray, #28, afirmou:

“Estou entusiasmado por me juntar à BMW Rich Energy OMG Racing e começar a trabalhar com a nova BMW M1000RR. São uma equipa muito acolhedora e desde que entraram no paddock, sou fã da atmosfera familiar que eles têm. São uma daquelas equipas que têm a atitude certa e só querem que desfrutes das tuas corridas!”

“Tenho um ano de experiência na S1000RR e acho que a nova moto só vai reforçar as áreas mais fracas com que nos debatemos na época passada. Quero voltar a lutar por pódios regularmente, e depois de me sentar com o Paul e o Alan, sinto-me confiante de que estão a investir nos sítios certos para me dar todas as hipóteses de voltar onde sei que posso estar!”

“É ótimo andar com o Kyle, que é um bom amigo e acho que ambos vamos empurrar-nos um ao outro para a frente. Gostaria de agradecer a todos os meus amigos, familiares e patrocinadores por todo o seu apoio, e mal posso esperar para começar este novo desafio!”