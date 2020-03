BSB 2020: Tudo parado em Inglaterra também A organização confirma as diretrizes governamentais desporto MotoSport desporto/bsb-2020-tudo-parado-em-inglaterra-tambem_5e777dd399a1bc198007cbc5





O Governo do Reino Unido anunciou há dias novas medidas significativas destinadas a evitar a propagação do Coronavírus e a limitar as infeções por Covid-19.

Na sequência desse comunicado, o promotor das séries e organizador MCRCB e o ACU, a Federação Inglesa, decidiram confirmar a suspensão de todas as provas de motociclismo até pelo menos final de Abril, uma decisão que será mantida em análise à medida que a situação avança.

A MSVR também confirmou que o teste oficial marcado para 1 e 2 de Abril em Silverstone estava cancelado, e a ronda inaugural do Campeonato Britânico de Superbike de 2020 também em Silverstone (10-12 de Abril), será adiada para o final do ano.

O promotor MSVR continua a trabalhar em estreita colaboração com equipas, circuitos, emissores e parceiros para avaliar a situação em constante mudança e fornecerá novas atualizações quando disponível. Há dias, o cancelamento das corridas do TT da Ilha de Man e da maior parte do Calendário de provas urbanas também já tinha sido confirmado.