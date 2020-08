A segunda ronda do Campeonato Britânico de Superbike Bennetts realiza-se este fim-de-semana no circuito perto de Norfolk e, tal como na abertura em Donington Park, dominada pelos irmãos Irwin nas Honda oficiais, espera-se muita ação, com as Ducati, BMW, Yamaha e Suzuki todas em forma e a aparecer na luta pelos resultados.

O evento conta mais uma vez com 3 mangas nesta época comprimida pelas restrições devido ao Covid, e pelo menos duas serão transmitidas no Eurosport 2 pelas 13:30 de Domingo.

Além disso, marca também o regresso da British Talent Cup, uma das séries apoiadas pela Dorna que alimenta a MotoGP com novo talento e que dá sempre corridas animadas.