Hector Barberá e Luke Mossey apresentaram as cores para as suas BMW S1000RR no BSB deste ano, que deverá começar em Snetterton a 7 de Agosto: Negro e dourado, as cores do patrocínio da Rich Energy, que no entanto já está mal conotada porque roeram a corda num patrocínio à equipa de F1 Haas… esperemos que aqui no BSB não venha a acontecer o mesmo!

A equipa, que já correra com Kawasaki antes, também alinha nas Superstock Britânicas com Billy McConnell.