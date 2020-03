BSB 2020: Regresso de Kennedy Kennedy regressa motivado desporto MotoSport desporto/bsb-2020-regresso-de-kennedy_5e6e4a858ca77d1967985c13





Jack Kennedy prepara-se para o primeiro teste oficial do Campeonato Britânico de Superbike de Bennetts em solo caseiro no próximo mês (2 de Abril) antes da ronda inaugural em Silverstone.

O múltiplo campeão britânico de Supersport do Grupo Quattro continua os preparativos para o seu regresso à classe rainha.

Kennedy defendeu com sucesso a sua coroa de Supersport na temporada passada, antes de decidir regressar à grelha de Superbike em 2020, depois de ter assinado pela equipa Yamaha Santander Salt TAG ao lado de Dan Linfoot.

A equipa completou dois testes bem-sucedidos com a nova Yamaha R1 em Monteblanco e Jerez antes de rumar a casa em preparação para o próximo teste oficial em Silverstone, com menos de um mês para esperar pela ronda inaugural da temporada na Páscoa.

Kennedy disse: “Fizemos testes de pré-época muito bons em Espanha em ambas as pistas e tive muito a aprender para voltar a uma Superbike depois do meu tempo nas Supersport. A moto tem de ser pilotada de forma totalmente diferente e por isso tive de mudar o meu estilo de condução depois de tanto tempo nas Supersport, para poder tirar o melhor partido da moto sem estragar demasiado o pneu ao mesmo tempo. Foi preciso um pouco de habituação com a nova equipa, mas há uma grande atmosfera na garagem e não há pressão – só a pressão que eu próprio me coloquei para fazer tudo bem! É bom continuar com o trabalho e foi isso que fizemos em Espanha.”

“Sinto que encontrámos uma boa base com a moto. Há tanta coisa que se pode mudar na Superbike em comparação com a moto de Supersport e pensei que podíamos acabar por andar às voltas, mas não o fizemos e isso foi positivo. Esperamos que a afinação de base funcione tão bem no Reino Unido como em Espanha para nós e estou entusiasmado por ver como nos damos em casa.”

“A equipa tem algumas coisas para mudar na moto agora que estão em casa para me fazer sentir um pouco mais confortável com a posição do assento e coisas assim, por isso estou ansioso para ver o que eles inventam para me deixar ainda mais confortável. Estou quase lá, talvez 95%, e acho que os últimos ajustes vão tornar tudo ainda melhor em relação à distância de corrida. Em Jerez isso foi algo em que realmente trabalhámos, pois não chega só estar no ritmo por algumas voltas e tivemos um bom ritmo em pneus usados”

“Mal posso esperar para sair agora no Reino Unido, pois esse será o verdadeiro teste do ritmo para mim e para todos os outros. Sinto que estamos a fazer um bom trabalho e pretendo avançar com alguns bons resultados e ser o mais consistente possível.”

A ronda inaugural do Campeonato Britânico de Superbike de Bennetts 2020 realiza-se em Silverstone a 12 de Abril.