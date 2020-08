Andrew Irwin conseguiu uma vitória sensacional na corrida de abertura da temporada de 2020 do British Superbike Championship 2020 este sábado, em Donington Park.

O Irlandês fez uma ultrapassagem de última volta ao irmão Glenn para reclamar a primeira vitória para a Honda Racing CBR1000RR-R Fireblade SP na sua estreia.

No início da corrida, Kyle Ryde tinha chegado à frente do pelotão na Suzuki Buildbase, a partir da sua posição na primeira linha da grelha, à frente de Héctor Barberá e da dupla Irwin liderada por Andrew, com Danny Buchan à frente das duas DucatiVisionTrack.

Andrew Irwin passou Barberá na BMW Rich Energy OMG para o segundo lugar na travagem para o gancho de Roberts à segunda volta.

Danny Buchan estava em quinto lugar, mas caiu ileso e Bradley Ray retirou-se na quinta volta com Barberá também foi forçado a sair da corrida com um problema técnico.

Na sexta volta, Andrew Irwin tinha agarrado a liderança, com o irmão Glenn também a colocar a Honda Racing Fireblade à frente uma volta mais tarde.

Josh Brookes ganhava terreno enquanto a rivalidade entre irmãos continuava; o australiano colocou a Ducati à frente em Redgate na oitava volta antes de Ryde cortar para recuperar a posição.

Brookes estava então a ripostar, mas o piloto da Suzuki Buildbase foi forçado a retirar-se com um problema técnico.

À volta 13 Glenn Irwin passou a comandar em Redgate, com Brookes instantaneamente a fazer uma jogada para empurrar Andrew Irwin de volta para a terceira posição.

Brookes estava a disputar a liderança na Ducati, mas não conseguiu fazer a sua jogada até à 16ª volta, para empurrar Glenn Irwin de volta ao segundo lugar.

No entanto, os irmãos fizeram então uma jogada corajosa na Curva Schwantz, que atirou as duas Honda para as duas primeiras posições na 18ª volta e o par cruzou a linha separados 0,119s, com Brookes a selar o terceiro lugar.

Christian Iddon manteve-se no quarto lugar adiante de Tommy Bridewell. Em sexto lugar, Luke Mossey conseguiu levar a melhor sobre Tarran Mackenzie na principal Yamaha McAMS, à frente do colega de equipa Jason O’Halloran.

Ryan Vickers conquistou o nono lugar para a equipa da RAF Regular & Reserve Kawasaki, à frente de Lee Jackson, que completou o top 10 antes das duas corridas de domingo.

Campeonato Britânico de Superbike, Donington Park, Corrida 1, Top 10: