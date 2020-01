BSB, 2020: Primeiros treinos em Espanha Espanha garante, teoricamente, bom tempo às equipas do BSB desporto MotoSport desporto/bsb-2020-primeiros-treinos-em-espanha_5e10a17790778c1bfa1e6954





A nova década da ação do Campeonato Britânico Bennetts de Superbike começa no próximo mês, com o primeiro dos dois testes oficiais europeus a ser realizado em Espanha. As equipas e pilotos regressam assim às pistas, em preparação para a ronda de abertura da temporada em Silverstone nesta Páscoa a 12 de Abril.

O teste de abertura volta a Monteblanco, com três dias de percurso para iniciar a nova temporada entre 26 e 28 de Fevereiro. O circuito foi apresentado na programação oficial de testes no ano passado e o campeão de 2019Scott Redding e Jason O’Halloran, da McAMS Yamaha, foram os pioneiros na pista.

O teste de Monteblanco marcará a estreia do tão esperado novo modelo da Honda Fireblade, já que Glenn Irwin faz sua estreia com a equipa ao lado do irmão Andrew Irwin, além da nova Yamaha R1 com O’Halloran e Tarran Mackenzie, além de Jack Kennedy e Dan Linfoot, que irão experimentar as suas novas Superbikes.

O teste de Monteblanco também marcará a primeira aparição oficial de várias novas equipas e pilotos, incluindo Christian Iddon que se juntou à equipa vencedora do título ao lado do vice-campeão Josh Brookes de 2019 na PBM VisionTrack Ducati,.

Todas as novas equipas, incluindo Keith Farmer e Kyle Ryde na Suzuki Buildbase, Bradley Ray na BMW TAS e Hector Barbera na BMW OMG Racing, além da adição de Lee Jackson ao lado de Danny Buchan na Kawasaki Massingberd Mundy FS3-Racing, estarão presentes, o que significa que o teste de abertura será crucial à medida que a temporada começar.

As equipas e os pilotos seguirão depois para Jerez a 1 de Março para a primeira visita do campeonato para um teste oficial. O circuito do Campeonato do Mundo será um novo desafio para a classe de 2020 e, com dois dias de circuito, esta será a oportunidade final nas pistas antes que as equipas retornem ao Reino Unido em preparação para o primeiro teste oficial em casa, em Silverstone, a 2 de Abril.