Glenn e Andrew Irwin, os pilotos da Honda Racing no BSB, estiveram presentes no Circuito Internacional de Losail, no Qatar, para o lançamento oficial da nova Honda CBR1000RR-R Fireblade SP.

A equipa Honda Racing recebeu as novas Superbikes na sua sede de Louth pouco antes do Natal e atualmente continua os preparativos para a sua estreia no teste oficial de abertura do BSB no próximo mês, em Monteblanco, na vizinha Espanha.

No entanto, os irmãos Irwin juntaram-se aos convidados de todo o mundo para entrar no lançamento, com a dupla ainda a aguardar a sua primeira experiência com a moto de especificação BSB Superbike em Fevereiro.

Glenn Irwin disse a propósito: “Foi ótimo pilotar a nova Fireblade novamente, deu-nos a oportunidade de analisar algumas coisas e sinto que demos mais um passo adiante na familiarização com as motos. Esta semana não foi sobre os tempos por volta, mas tivemos uma hipótese de puxar no final do dia! Foi bom ver o que a Fireblade SP de estrada de origem pode fazer sem nenhuma atualização! Foi ótimo sair de novo à pista e foi uma boa viagem, a trabalhar com os japoneses e os líderes do projeto. Um enorme obrigado a todos da Honda por fazer isso acontecer.”

Andrew acrescentou: “Gostei muito de pilotar a nova Fireblade no Qatar; sinto que toda as vezes que ando na moto estou melhorando; não se tratava de tempos por volta para nós, estivemos a trabalhar nos nossos estilos de pilotagem para nos adaptarmos à Superbike. Eu sinto-me em forma na moto, é bom ver que o trabalho que tenho feito durante o inverno está a valer a pena. Mal posso esperar para entrar na Superbike agora e começar o trabalho adequado! Gostaria de agradecer à Honda por me convidar esta semana, provavelmente foi uma das melhores viagens relacionadas com motos que já experimentei.”