Jason O’Halloran venceu a corrida de abertura do British Superbike em Oulton Park, repetiu na segunda, mas teve de se render ao ritmo de Josh Brookes na terceira

O’Halloran esteve no ritmo durante os treinos livres, reclamando a pole position para a Yamaha McAMS, mas foi uma vitória difícil para o australiano, pois enfrentou competição séria na sua tentativa de regressar ao topo pela primeira vez desde 2016.

No início da corrida, Glenn Irwin tinha chegado à frente do irmão Andrew e O’Halloran, quando desastre atingiu Kyle Ryde.

O’Halloran tinha assumido a liderança na segunda volta, mas numa frenética batalha pela vitória, quatro voltas depois Christian Iddon estava à frente.

Na décima volta, O’Halloran tinha recuado para o quarto lugar, mas não estava derrotado e chegou ao segundo lugar, e a seguir, à frente.

Depois de vencer a primeira, Jason O’Halloran começou da pole para vencer mais uma vez, mas teve Iddon da Ducati VisionTrack para companhia próxima, com Buchan também no trio da frente nas fases finais da corrida. A vitória de O’Halloran foi ainda mais crucial na classificação do campeonato, pois houve uma enorme desilusão para o líder Glenn Irwin quando foi forçado a retirar-se com um problema técnico, reduzindo a sua vantagem de 30 pontos antes da corrida, para apenas cinco.

Na terceira corrida, Josh Brookes regressou às vitórias em Oulton Park, impedindo o seu companheiro de equipa da Ducati VisionTrack Christian Iddon de celebrar a vitória.

Brookes tinha começado a corrida a partir da pole position e conseguiu segurar a liderança, mas Iddon ainda pressionava Brookes e, a três voltas do fim, parecia pronto para fazer uma jogada, mas custou-lhe terreno e deu ao seu companheiro de equipa a vantagem de que precisava nas últimas voltas para reclamar a sua segunda vitória em 2020 no Bennetts BSB. Para O’Halloran a hipótese de um hat-trick de pódios terminou na curva final, quando Jackson fez uma jogada determinada em Lodge para agarrar o terceiro lugar e segurar uma vantagem de 0,096s à bandeira xadrez.