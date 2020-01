BSB 2020: Melhoramentos a Brands Hatch e Cadwell Parece a altura ideal do ano para fazer melhoramentos aos circuitos, que estão praticamente sem atividade nesta época. desporto MotoSport desporto/bsb-2020-melhoramentos-a-brands-hatch-e_5e2088c490778c1bfa23fe5f





O Circuito Britânico de Brands Hatch, a sul de Londres, parece ser o seguinte nesta tendência, pois está nestes dias passando por um grande projeto de melhorias durante o inverno, centrado em termso do traçado em si na seção Clearways e Clark Curve do circuito, uma área sempre limitada em termos de escapatórias e problemática o passado.

Além do alargamento da escapatória, a área de escoamento em Clearways está a ser extensamente reformulada durante as férias de inverno, com as barreiras e cercas de rail a ser afastadas mais do circuito. O alaragamento vai permitir aumentar substancialmente a zona de gravilha, que será significativamente ampliada para aumentar a sua eficácia. A mesma operação foi desempenhada há uns anos na descida de paddock a seguir à reta da meta, que era ainda mais perigosa…

A melhoria será notada pelos concorrentes em duas e quatro rodas, pois a hipótese de um impacto com as barreiras na parte externa do circuito será muito reduzida.

Os espectadores ainda poderão assistir ao redor da parte final de cada volta com uma área de visualização elevada a ser construída atualmente, logicamente um pouco mais atrás do que costumava ser.

O gerente do circuito, Mike Groves, disse: “Este grande projeto na pista é uma ação extremamente positiva que contribui em grande medida para a segurança dos concorrentes, tanto nas corridas de carros quanto nas de motos. Este desenvolvimento aumenta significativamente o tamanho de nossa zona de escapatória de gravilha em Clearways e Clark Curve, mas continuará a permitir que os espectadores vejam a partir dessa área do circuito, se assim o desejarem.”

Entretanto, um pouco mais a norte (OK, muito mais a Norte!) Cadwell Park em Cheshire também está a sofrer melhorias, e entre as mais significativas, está a adição de mais zona de asfalto ao parque dos pilotos, que era maioritariamente em terra batida até aqui.

A quantidade de área de asfalto está a ser aumentada em mais de 3.000 metros quadrados, dobrando efetivamente o espaço disponível.

O escritório do paddock ao lado das verificações e sede da direção de prova também será substituído.

Quanto ao circuito em si, vários ajustes estão a ser feitos, incluindo o trabalho de reafaltamento na chicane.

As barreiras em Hall Bends e na reta da meta também estão sendo recolocadas mais atrás para aumentar a segurança e eficácia das áreas de escoamento.