O circuito nacional de 2,5 km acolhe as próximas três corridas do calendário e a McAMS Yamaha espera um fim-de-semana forte dado o seu ritmo no recinto no ano passado.

Até agora, o Campeonato tem sido uma luta Ducati-Honda, mas agora a equipa Yamaha McAMS está ansiosa por andar na frente do regresso deste fim de semana a Silverstone, com Jason O’Halloran e Tarran Mackenzie a prepararem-se para as rondas 7/8/9 do Campeonato Britânico de Superbike 2020.

Tarran Mackenzie conquistou a sua primeira vitória no BSB Bennetts em Silverstone o ano passado, e o seu companheiro de equipa Jason O’Halloran também foi rápido no traçado nacional, com a dupla inseparável enquanto lutavam pela vitória. Esteve muito perto na corrida de abertura do ano passado, mas agora a equipa está pronta para regressar para as próximas três corridas da temporada.

Em 2020, a equipa de Donington Park começou forte, com O’Halloran a assumir a pole position e dois pódios nas corridas iniciais, mas tanto ele como Mackenzie tiveram dificuldades em encontrar a boa sensação com a YZF-R1 de 2020 em Snetterton até à corrida final, que viu ambos os pilotos dar um passo significativo em frente.

A lutar pelo pódio na corrida final, Mackenzie estava confiante que o seu lado da garagem tinha feito uma descoberta e procura provar isso quando regressar à cena do seu primeiro pódio e vitória da BSB. Depois de já ter ficado no pódio este ano, O’Halloran está determinado a voltar à frente num circuito que deverá jogar com os pontos fortes da YZF-R1.

O’Halloran disse: “Tivemos um início de ano misto, com os pódios em Donington e depois um fim-de-semana mais difícil em Snetterton, mas estou confiante ao chegar a Silverstone. No ano passado fomos muito fortes na pista nacional de Silverstone e a moto deve ser boa lá também este ano. Em Donington consegui lutar na frente, por isso quero voltar ao topo este fim-de-semana e voltar ao pódio onde sei que devíamos estar.

Mackenzie disse: “As primeiras rondas foram um pouco desafiantes, mas no final do fim-de-semana em Snetterton encontrei uma sensação muito melhor com a mota e fui capaz de lutar no grupo principal. Silverstone é um circuito de que realmente gosto, fiz o meu primeiro pódio em BSB em 2018 e depois a minha primeira vitória lá no ano passado, por isso espero que possamos ter a confiança e a sensação que encontrámos em Snetterton este fim de semana e construindo sobre isso, dar início à nossa temporada, queremos pelo menos estar a lutar pelo pódio.”

Por outro lado, as Suzuki, BMW e Kawasaki tem mostrado serviço também, e há que sempre contar com nomes como Danny Buchan, Lee Jackson ou Kyle Ryde…