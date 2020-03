BSB 2020: Lee Jackson motivado com a sua Kawasaki Testes em Espanha aumentaram a confiança do piloto regressado desporto MotoSport desporto/bsb-2020-lee-jackson-motivado-com-a-sua_5e6cf1998ca77d196797d85a





Lee Jackson prepara-se para o seu regresso à grelha do Campeonato Britânico de Superbike, admitindo que, após os recentes testes em Espanha, está confiante antes da sua campanha com a equipa Massingberd-Mundy Kawasaki.

Jackson, que já tinha conseguido um pódio nas SBK no BSB Bennetts, está ansioso por sair a lutar no seu regresso à classe rainha, depois de ter terminado em terceiro no Campeonato Nacional de Superstock 1000 do ano passado.

Jackson disse: “Completámos cinco dias em pista em Monteblanco e Jerez e tudo pareceu muito positivo. Foi ótimo voltar a andar numa Superbike depois de três anos fora, aprender mais do meu ofício, aprender a nova Kawasaki Superbike ZX-10R, e foram cinco dias positivos, por isso, obrigado à equipa FS3 e a todos os meus mecânicos pelo seu trabalho árduo.”

“Fomos a Jerez e aprendemos uma nova pista e, surpreendentemente, fui muito rápido desde o início. Foram dois dias fantásticos e eu estava a subir nas folhas de tempos, o que nem sempre é o que se precisa nos testes, mas é bom para a confiança.”

“Sair dos testes a sentir-se muito confortável com a moto e a saber onde somos fortes, e também onde precisamos de trabalhar, é positivo. Estar a apenas 0,2 ou 0,3 do meu companheiro de equipa depois de cinco dias em pista também é bom para toda a equipa e isso coloca-nos num bom lugar para o início da temporada.”

“Estou ansioso para voltar a sair agora e colocar algum do trabalho que fizemos em Espanha aqui e manter a bola rolando para a temporada.”

A ronda inaugural do Campeonato Britânico de Superbike de Bennetts 2020 realiza-se em Silverstone a 10, 11 e 12 de Abril.