BSB 2020: Irwin confia na nova Fireblade





Andrew Irwin diz que a nova versão do Honda Fireblade deve ser competitiva quando a série britânica de Superbike desta temporada finalmente começar.

Irwin está a começar o seu segundo ano com o fabricante japonês, mas as três primeiras rondas do campeonato já foram adiadas por causa do coronavírus.

“Quando a montei pela primeira vez senti-me mais confortável nele do que na moto velha”, refletiu o Irlandês de 25 anos. “Acho que quando chegarmos às corridas não deveremos estar muito longe.”

Andrew, que terá o irmão mais velho Glenn como seu companheiro de equipa em 2020, testou a sua nova máquina no circuito de Albacete e ficou imediatamente impressionado.

O piloto de Carrickfergus terminou em oitavo lugar na classificação na sua primeira temporada completa, após uma campanha que incluiu uma vitória inaugural em Thruxton.

“A moto que tínhamos no ano passado tinha 10 anos, mas estava totalmente desenvolvida, enquanto agora estamos na moto menos desenvolvida que poderíamos ter”, explicou Andrew.“Como moto de estrada é fenomenal, mas como moto de corrida ainda não está totalmente desenvolvida.

“Espero que tenhamos algumas partes novas do Japão da próxima vez que eu puder pilotá-la e se eu estiver no topo física e mentalmente, estou ansioso por resultados”, acrescentou.

Embora corridas possam estar fora de questão num futuro previsível, Andrew e Glenn aproveitaram recentemente a oportunidade para tirar as suas cartas de moto depois de terem sido submetidos a aulas em Grantham.

Andrew diz que o desejo de visitar a Ilha de Man TT, onde Glenn se iria estrear este ano até que o evento foi cancelado, foi parte da razão por detrás do seu desejo de ir para a estrada de moto.

“Agora era a altura certa para o fazer. Queria fazê-lo porque nunca fui ao TT e queria que este fosse o ano.

Fui ao Southern 100 pela primeira vez no ano passado e pensei comigo mesmo que adoraria estar de moto, para me ajudar a ir de A para B.

“Mencionei-o à Honda e disseram-me que tinha de passar por uma formação adequada para nos fazerem passar o exame. Foi muito divertido.”

“Nós dois passamos, o que é o principal, mas parecia tudo diferente de quando normalmente ando de moto porque temos um instrutor constantemente a dizer-te o que fazer ao ouvido”.