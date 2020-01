BSB 2020: Honda recebe novas Fireblade As CBR1000 serão agora preparadas na especificação BSB desporto MotoSport desporto/bsb-2020-honda-recebe-novas-fireblade_5e12087dfc58531c1bc2fd1c





Pelo menos a Honda Reino Unido já está na possa das CBR100RR R Fireblade que vão ser pilotadas por Andrew e Glenn Irwin em 2020, bem como por este último e pelo rookie Davey Todd nas corridas da Ilha de Man, tão importantes para as vendas no mercado inglês.

As motos chegaram ontem à base da equipa em Louth, Norte de Inglaterra, e vão começar a ser preparadas, embora já venham, como se vê, com uma specificação de kuxo: Garfos Ohlins topo de gama, pinças Brembo, carenagens ultra-leves, etc.

Claro que a maioria destes componentes vão ser descartados para serem substituídos por equipamento ainda mais “Racing”, dentro do permitido pelo mais restritivo regulamento do Campeonato das Ilhas Britânicas, que por exemplo, bane ajudas eletrónicas como controlos de tração ou anti-wheelie e passa por ser o mais competitivo do Mundo, mais ainda que o Mundial de SBK, pois neste não só a Ducati e Kawasaki, mas também a Yamaha, BMW, Honda e Suzuki vencem com alguma regularidade e a MV Agusta continua a marcar presença.