A Honda Racing UK revelou as cores da CBR1000RR-R Fireblade SP que os irmãos Andrew Irwin e Glenn Irwin pilotarão quando o campeonato começar finalmente.

Mantendo-se cromaticamente perto da sua irmã normal, a moto de corrida é baseada na cor Pearl Black da CBR1000RR Fireblade, que é uma das cores de origem do modelo de estrada e está disponível em toda a rede de concessionários da Honda.

É uma variação do habitual azul/branco/vermelho da Honda GB, mas mais tristonha num país onde, frequentemente, as corridas são disputadas em tempo cinzento ou mesmo à chuva. Veremos se é para ficar ou se destina apenas a dar que falar no começo da época!