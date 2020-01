BSB 2020: Grelha quase definida A seleção de marcas continua muito variada no BSB desporto MotoSport desporto/bsb-2020-grelha-quase-definida_5e134bdc9057451c02f46c29





A grelha da BSB para 2020 já conta com 24 pilotos confirmados, e 4 posições ainda por confirmar, com a habitual representação de marcas como a BMW, Yamaha, Suzuki, Kawasaki e Honda, e a chegada de mais uma (terceira) equipa Ducati com Gino Rea.