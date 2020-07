A equipa Bike Devil Racing confirmou que vai trocar o seu plano original de usar uma Ducati Panigale V4 R a favor de uma entrada com a Kawasaki ZX-10R para a temporada das British Superbike 2020 com o Londrino Gino Rea.

Depois de um punhado de saídas exploratórias durante o segundo semestre de 2019 com a envelhecida MV Agusta F4, a Bike Devil Racing confirmou que iria participar a tempo inteiro no BSB em 2020 com uma única Ducati Panigale V4 R, além de um alinhamento de dois homens em MV Agusta F3 no britânico de Supersport.

No entanto, esses planos foram suspensos por enquanto, depois de a equipa ter revelado a sua distinta coloração amarela numa Kawasaki ZX-10R, que será pilotada pelo piloto ex-vencedor no mundial de Superstock 600 e com pódios de Moto2, Gino Rea.

A equipa diz que a situação atual em torno do Covid-19 e especificamente para a entrega de máquinas e peças de Itália complicou as coisas, levando-a a recorrer à Kawasaki, adquirida localmente sem problemas.

Depois de um atraso de quatro meses, o início da temporada de BSB reagendada para 2020 está agora a aproximar-se, a 9 de Agosto, para anunciar o abrir das hostilidades em Donington Park.