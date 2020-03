BSB, 2020: Clássicas Suzuki em tourné Máquinas ex-Barry Sheene são sempre uma atração desporto MotoSport desporto/bsb-2020-classicas-suzuki-em-tourne_5e61293223994a197a1ab1c3





A Suzuki vai trazer a maior coleção de motos de corrida de Barry Sheene já reunidas para o Barry Sheene Classic deste ano no Oliver’s Mount, no Reino Unido, nos dias 25 e 26 de Julho.

Voltando como patrocinador títular do evento, a Suzuki vai trazer as XR14s vencedoras do Campeonato do Mundo de 1976 e 1977, a XR45 de 1984 – a última moto GP que Sheene pilotou em corrida– e uma XR23A de 652cc que foi usada na série Transatlântica.

Todas as quatro motos foram recentemente restauradas à sua antiga glória graças ao Programa de Peças Vintage da Suzuki e aos ex-técnicos de Grande Prémio Nigel Everett e Martyn Ogborne, especialistas de restauro Suzuki.

A Suzuki também apresentará uma XR22 de 1978 e uma rara RT67, a máquina de 125cc com que Sheene correu para o segundo lugar no Campeonato do Mundo de 125 em 1971, depois de a comprar a Stuart Graham no ano anterior.

A equipa Clássica Suzuki vai mostrar uma série de outras motos de corrida usadas pelo duas vezes Campeão do Mundo. Muitas destas irão ser montadas num desfile ao longo de várias voltas por ex-pilotos como Steve Parrish, amio íntimo de Sheene e atual comentador da BBC.