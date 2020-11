A formação de Paul Bird é a equipa de maior sucesso no Campeonato BSB, agora com 8 títulos

O título Britânico de Superbike ganho por Josh Brookes há uns dias na final do campeonato em Brands Hatch deu um oitavo título sem precedentes à formação da PBM, nas pegadas de Scott Redding o ano passado, Shane Byrne, que deu à formação de Penrith 5 dos seus títulos e Steve Hislop, que começou tudo em 2002.

Esta época, Brookes acabou o ano com uma dupla vitória no circuito de Kent elevando o seu total para 5 vitórias na época com mais 5 resultados no pódio das 18 corridas disputadas, o que lhe permitiu vencer o campeonato 21 pontos.

No outro lado do lado da garagem Christian Iddon estreou-se este ano nas vitórias e adicionou mais 7 pódios ao palmarés da equipa ao acabar a época em terceiro lugar.

Um radiante Paul Bird, proprietário da equipa, disse: “A época correu de acordo com os planos e temos que dar parabéns ao Josh que andou impecavelmente debaixo de tanta pressão.

Nunca desistiu e merece bem o Campeonato!

Um elogio também ao Christian, foi um prazer trabalhar com ele esta época e terceiro na tabela final é um grande resultado no seu primeiro ano com a equipa!

São oito títulos e 123 vitórias até agora, por isso obrigado aos nossos patrocinadores, e aos meus amigos e família, com uma menção especial o meu pai sem a ajuda de quem nada disto seria possível!”