BSB 2020: BMW TAS anuncia parceira com a Synetiq A equipa BMW adota o nome Synetiq desporto MotoSport desporto/bsb-2020-bmw-tas-anuncia-parceira-com-a_5e6e436a2af29a198bb01093





A TAS Racing, com sede na Irlanda do Norte, revelou o seu novo visual para a temporada de 2020 e a Synetiq como o novo parceiro principal da equipa para a sua próxima campanha no Campeonato Britânico de Superbike Bennetts.

A equipa oficial da BMW Motorrad GB, a TAS Racing, vai alinhar para a próxima temporada como Synetiq BMW Motorrad, com os pilotos Bradley Ray e Taylor Mackenzie a colocarem em campo as S1000RR da equipa.

A Synetiq Ltd é a maior empresa de resgate e reciclagem de veículos do Reino Unido, e cria soluções inteligentes para algumas das principais seguradoras, frotas e forças policiais do país. É também um fornecedor de soluções de dados de software e VRM.

O diretor da TAS Racing Team, Philip Neill, comentou:

Como é natural, estamos encantados por anunciar a nossa nova parceria com a Synetiq, especialmente porque esta será a sua primeira experiência como patrocinadores em motociclismo. O Campeonato oferece uma excelente plataforma para exposição à marca e estamos ansiosos para entrar neste novo capítulo juntos como Synetiq BMW. 2020 é um marco significativo para a TAS Racing – sendo o nosso 20º aniversário e, juntamente com dois jovens pilotos dinâmicos, esperamos marcar a ocasião com algum sucesso.”