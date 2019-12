BSB 2019: Ducati presenteada com troféu em Bolonha A Ducati tem um número incrível de vitórias no BSB, tal como em SBK... desporto MotoSport desporto/bsb-2019-ducati-presenteada-com-trofeu-em_5dfce96b4e76e5796b22bfc5





O Troféu de Vencedores do Campeonato Britânico de Superbike foi entregue à Ducati na sua fábrica de Bolonha esta semana, na casa onde o V4 da Ducati Panigale foi desenvolvido pelo fabricante italiano, marcando uma décima vitória do título britânico na série.

Na sua primeira campanha no campeonato, a mais recente Superbike da Ducati celebrou uma estreia impressionante, conquistando as três primeiras posições na classificação geral do campeonato, quando Scott Redding selou o seu primeiro título britânico à frente de Josh Brookes e Tommy Bridewell.

O desempenho consistente das equipas vencedoras do campeonato PBM Be Wiser Ducati e Oxford Racing viu o novo V4 alcançar um total de 22 vitórias, 17 lugares e 17 terceiros ao longo da temporada, monopolizando praticamente o pódio.

Em reconhecimento da conquista, o troféu foi apresentado por Stuart Higgs, Director do Campeonato à equipa responsável pelo projeto e desenvolvimento da máquina, incluindo o CEO da Ducati, Claudio Domenicali, o gestor geral da Ducati Corse, Gigi Dall’Ina e à Ducati Corse.

O sucesso da Ducati no título de 2019 é o décimo desde que o Campeonato começou na sua atual configuração em 1996. O primeiro foi para a popular Ducati 996 nas mãos de Troy Bayliss, o australiano que deixou a sua marca no Campeonato Britânico antes de avançar para o cenário mundial com a Ducati e reivindicar sucesso com 3 títulos no Campeonato Mundial também.

A Ducati, de seguida, manteve a sua posição no topo do Campeonato Britânico com Neil Hodgson em 2000, que também se mudou para o Campeonato Mundial e tornou-se outro vencedor do título de SBK.

John Reynolds manteve o ímpeto da Ducati na Grã-Bretanha durante a campanha de 2001, conquistando o título antes de Steve Hislop adicionar ao seu sucesso britânico em 2002 o modelo 998, com Shane ‘Shakey’ Byrne a selar o seu primeiro título em 2003.

A Ducati 999 foi então a última evolução da Ducati Superbike, e nas mãos de Gregório Lavilla, levantou a coroa britânica de 2005.

A Ducati e Byrne foram vitoriosos novamente em 2008 e, em seguida, juntamente com incríveis vitórias consecutivas na Panigale R da PBM em 2016 e 2017, antes que uma lesão terminasse prematuramente a sua luta de 2018 pelo hat-trick de vitórias Ducati no campeonato.

Nesta temporada, a nova Panigale V4 entregou uma das suas prestações mais fortes da série e o troféu chegou agora a Itália para marcar a celebração, confirmando ainda mais a posição da PBM como a equipa de maior sucesso no campeonato.

O diretor do Campeonato British Superbike, Stuart Higgs, comentou: “A história da Ducati na BSB não tem igual, com um sucesso de mais de vinte anos, e com alguns dos melhores pilotos que já prestigiaram o campeonato. Foi muito gratificante ouvir do grupo executivo da Ducati a grande consideração que têm pelo BSB. “

Claudio Domenicali, CEO da Ducati Motor Holding, comentou: “Estamos extremamente satisfeitos por receber este troféu para comemorar uma temporada de estreia fantástica para a nova Panigale V4 num campeonato tão competitivo como o BSB, e aproveito esta oportunidade para agradecer a Paul Bird da Ducati PBM Be Wiser e Steve Moore, da Ducati Oxford Racing, pelos seus esforços e apoio, que permitiram à Ducati alcançar as três primeiras posições na classificação final da série.”