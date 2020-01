Bruno Wilson regressa ao Sporting de Braga O defesa central Bruno Wilson regressou hoje ao Sporting de Braga, após meia época no Tondela, onde jogou sempre como titular, disse à agência Lusa fonte do clube minhoto, quinto classificado I Liga de futebol. desporto Lusa desporto/bruno-wilson-regressa-ao-sporting-de-braga_5e330433f0a7d512829ac1a7





O defesa central, de 23 anos, chegou ao Tondela no início desta época, transferido do Sporting de Braga, num negócio que contemplava uma cláusula de recompra por parte dos 'arsenalistas', no valor de 400 mil euros, que foi hoje exercida.

Bruno Wilson treinou durante a manhã em Tondela, mas já rumou ao Sporting de Braga, para cumprir um contrato de três anos e meio.

Ao serviço da equipa beirã, o defesa central, neto do ex-jogador do Benfica Mário Wilson, disputou 17 jogos, sempre como titular, e apontou dois golos, um frente ao Sporting, na única vitória em casa do Tondela, e outro frente ao Moreirense (1-1).

