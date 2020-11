Bruno Santos conquistou este fim de semana e pelo terceiro ano consecutivo um lugar de pódio na Baja Portalegre 500, a mais importante competição de Todo-o-Terreno da Europa.

O piloto que é bi-campeão nacional de Rally Raid alcançou também a vitória entre os pilotos que disputam a Classe TT3.

Contando com o apoio da Momento TT, o piloto de Torres Vedras que disputou a prova alentejana aos comandos de uma Husqvarna entrou muito bem na corrida triunfando na Especial de Qualificação de 3,36 km para depois concluir o 2º SS, que ligou Ponte de Sor a Cabeço de Vide, na terceira posição.

No Sábado a corrida deveria ter tido 340 km disputados ao cronómetro, mas teve de ser reduzida para apenas 79 km devido às condições climatéricas adversas. Bruno Santos manteve o 3º lugar, alargando para 3m31s a vantagem para o 4º classificado.

Para Bruno Santos, “o objetivo foi cumprido. A corrida correu bem, foi um Portalegre mais curto que o habitual. É uma pena, ficaram alguns quilómetros por fazer. As condições climatéricas, principalmente na sexta-feira, foram de facto muito adversas e foi mesmo necessário adaptar o percurso a essa situação.”

“Na sexta-feira tentei logo ganhar alguma vantagem. Os que me precediam, tinham por sua vez mais alguma vantagem sobre mim. Só seria possível alcançar o segundo ou o primeiro posto se corresse algo mal aos da frente, pelo que optei por imprimir um ritmo mais seguro e fazer o terceiro lugar, com o qual estou muito satisfeito, sem dúvida. O mérito é, sem dúvida, de toda a equipa”, revela o piloto com o dorsal 11 que já no próximo fim-de-semana vai disputar a segunda jornada do Campeonato Nacional de Rally Raid onde ocupa o 2º lugar. A prova terá lugar em Mação organizada pela R3 em parceria com o Clube TT Mação.

(Texto e Foto: A2 Comunicação)