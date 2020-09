Depois de ter sido adiada a Baja TT do Pinhal na qual Bruno santos não pôde estar presente, é agora a vez do piloto que soma dois títulos conquistados no Campeonato Nacional de Rally Raid, regressar ao Campeonato Nacional de todo-o-Terreno que terá a sua 3ª etapa nos dias 26 e27 de setembro, a Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal.

Contando, como habitualmente, com o apoio da Momento TT, será aos comandos de uma Husqvarna que Bruno Santos regressa às competições após uma pausa de seis meses motivada pela pandemia do covid 19. O piloto que tinha para este ano avançar para a internacionalização “com os olhos postos” no Rali Dakar confessa que esta paragem gerou uma enorme indefinição no seu calendário desportivo, mas parte motivado para enfrentar mais uma jornada:

“Estivemos parados muito tempo, desde fevereiro. As corridas regressaram agora em setembro. Quero investir nas provas nacionais porque os verdadeiros treinos acontecem em ambiente de corrida. A pandemia condicionou os treinos e até algumas previsões em termos de calendário e agora há sempre alguma expectativa relativamente a este regresso, mas estou ansioso por poder voltar e com muita vontade de poder pisar o terreno, ambicionando sempre as melhores posições”, revela o piloto de Torres Vedras.

Para se preparar da melhor forma para o plano internacional, Bruno Santos está apostado em disputar, para além das quatro provas que faltam disputar do CNTT, todo o Campeonato Nacional de Rally Raid, onde defende os títulos conquistados em 2018 e 2019. A eventual participação na Baja da Andaluzia que veio ocupar o lugar do Rali de Marrocos está também a ser equacionada.

A 32ª edição da Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal vai contar com duas etapas, cada uma com dois setores seletivos. No sábado, dia26 de setembro, os pilotos terão pela frente uma dupla passagem pela especial de 83 quilómetros e no domingo terão igualmente de percorrer por duas vezes um sector cronometrado de 62 quilómetros.