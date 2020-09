Com dois títulos conquistados no Campeonato Nacional de Rally Raid, Bruno Santos está de regresso às provas do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno que, após a paragem de alguns meses motivada pela pandemia do Covid 19, terá a sua 2ª etapa nos dias 12 e13 de setembro, data em que se disputa a Baja TT do Pinhal que será pontuável para a Taça do Mundo e Campeonato da Europa de Bajas.

Aos comandos de uma Husqvarna e contando, como habitualmente, com o apoio da Momento TT, Bruno Santos tinha para este ano avançar para a internacionalização com vista a uma participação no Rali Dakar.

A pandemia do Covid 19 gerou uma enorme indefinição, mas o piloto de 32 anos mostra-se muito motivado com este regresso das competições. “O objetivo é investir forte nas provas nacionais para treinar, melhorar o ritmo e lutar por alcançar bons resultados e quem sabe novos títulos. O país esteve parado e começou a desconfinar em maio. Desde fevereiro que não há corridas, vamos perdendo o ritmo e é para mim muito importante poder voltar agora à competição, a poder voltar a adaptar-me à mota e sentir-lhe o pulso. A pandemia condicionou também os treinos e agora há sempre alguma expectativa relativamente a este regresso, mas estou ansioso por poder voltar e com muita vontade de poder pisar o terreno, ambicionando sempre as melhores posições”, revela o piloto de Torres Vedras.

Para se preparar da melhor forma para o plano internacional, Bruno Santos está apostado em disputar, para além das quatro provas que faltam disputar do CNTT, todo o Campeonato Nacional de Rally Raid, onde defende os títulos conquistados em 2018 e 2019. A eventual participação na Baja da Andaluzia que veio ocupar o lugar do Rali de Marrocos está também a ser equacionada.

Bruno Santos iniciou-se nas competições em 2010, no Campeonato Nacional de Enduro, categoria Verdes tendo sido notável a sua evolução. Em 2017 estreou-se no todo-o-terreno, tendo em 2018 passado para “linha da frente” no Campeonato Nacional de Rally Raid, onde conquistou a sua primeira vitória, que repetiu no ano seguinte.

A Baja TT do Pinhal, organizada pela Escuderia Castelo Branco terá o seucentro nevrálgico em Vila Velhade Rodão e irá percorrer ainda pistas dos concelhos de Sertã, e Proença-a-Nova.

Como forma de ajustar a estrutura competitiva adaptada às regras impostas pela DGS para que se possa manter o distanciamento social que a pandemia ainda exige, foi suprimido o prólogo, a tradicional super especial, bem como o briefing que passará a ser escrito e a distribuição de prémios. No Sábado, a seguir às habituais verificações técnicas e administrativas vai disputar-se o primeiro setor seletivo com 80 quilómetros. No Domingo os pilotos terão de enfrentar dois troços cronometrados de 140 e 80 quilómetros.

—

(Texto e foto: A2 Comunicação)