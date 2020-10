Bruno Santos, o atual campeão nacional de Rally Raid, obteve este fim de semana o segundo lugar absoluto na primeira ronda do Campeonato Nacional de Rally Raid Bluemotor 2020 que se disputou na região de Góis.

Aos comandos de uma Husqvarna o piloto de Torres Vedras gastou 4h18m56s para percorrer os cerca de 336 km disputados ao cronómetro desta que foi a primeira de três provas de navegação a Roadbook do Campeonato 2020.

As condições climatéricas adversas que se fizeram sentir não facilitaram o trabalho aos pilotos. Bruno Santos, apoiado pela Momento TT terminou a primeira etapa a escassos 23s do vencedor do dia. Partiu bem posicionado para a derradeira etapa, mas a chuva que se fez sentir adensou a dificuldade e condicionou a possibilidade de triunfar em Góis.

Bruno Santos considera, ainda assim, que conseguiu realizar uma prova limpa, sem registo de quedas ou erros de navegação e que, pese embora o resultado positivo, é preciso trabalhar para conseguir vencer o CNRR 2020.

“As pistas de Góis são espetaculares. Choveu bastante. No sábado notámos alguma falta de visibilidade. Havia muito nevoeiro. No domingo foi mais a chuva que foi intensa. Foi o resultado possível no sentido de vir a alcançar os nossos objetivos. A vitória teria sido mais saborosa, mas trata-se de um terreno muito técnico a nível de condução, num piso no qual acabo por não me sentir tão à-vontade com as condições que tivemos para esta prova. De qualquer modo, não houve erros de navegação e não se perdeu demasiado tempo. Temos o segundo lugar, pelo que penso que estamos no bom caminho”, explica Bruno Santos que a respeito dos objetivos traçados para as restantes jornadas do CNRR acrescenta:

“Este campeonato está demasiado curto, por isso não se podem perder muitos pontos. Os pontos que poderia ter conquistado se fizesse o primeiro lugar seriam importantes. Agora há que tentar seguir uma prestação ainda melhor para alcançar uma boa soma final”.

A próxima prova do CNRR decorrerá nos dias 14 e 15 de novembro em Mação, mas ainda antes dessa jornada, Bruno Santos irá disputar a quarta prova do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, que o piloto de Torres Vedras também se encontra a disputar, a emblemática Baja Portalegre 500 que se realiza de 5 a 7 de novembro.

