Depois de longos meses e paragem devido à pandemia do Covid 19 o Campeão Nacional de Rally Raid regressou no passado fim-de-semana às provas do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, uma das apostas de Bruno Santos para esta temporada de 2020.

Aos comandos de uma Husqvarna foi 2º classificado da Classe TT2 e 4º absoluto na Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal.

Bruno Santos entrou bem na corrida e conseguiu ser o segundo mais rápido na primeira passagem pelo setor seletivo de 83,11 km. Contudo, uma penalização sofrida na segunda passagem pelo mesmo troço atirou o piloto para o sexto posto, no final da primeira etapa.

O piloto de Torres Vedras partiu para o dia de Domingo, que contou também com duas passagens desta feita por um troço de 62,76 km, determinado em recuperar posições. Foi o terceiro mais rápido em ambas as passagens, mas o tempo que recuperou não foi suficiente para ascender ao ambicionado lugar de pódio.

Fazendo um balanço muito positivo da prova Bruno Santos salientou no final da corrida que esta “foi uma prova dura, mas da qual gostei bastante. Entrei na corrida com um segundo melhor tempo, mas penalizei dois minutos numa DZ onde terei começado a acelerar cedo demais e a palavra de ordem foi recuperar na segunda etapa. Parti determinado para SS3 e SS4 com a intenção de atacar e recuperar o tempo perdido e consegui ser sempre terceiro, o que me permitiu subir mais na classificação. Estou muito satisfeito.”.

(Texto e foto: A2 Comunicação)