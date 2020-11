Bruno Santos, campeão nacional de Rally Raid em 2018 e 2019 apresenta-se à partida da 34ª edição da Baja Portalegre 500 apostado em conquistar o terceiro pódio consecutivo em outras tantas participações na prova alentejana, depois de ter sido 2º em 2018 e o 3º em 2019.

Nesta que será a quarta jornada do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno 2020 o piloto que conta com o apoio da Momento TT vai disputar a prova aos comandos de uma Husqvarna depois de na semana passada ter conquistado o segundo lugar na prova de abertura do CNRR 2020 que se disputou em Góis.

Apesar de ter estado ausente na prova que marcou a reabertura do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, a Baja TT do Pinhal, o piloto de Torres Vedras ocupa atualmente a quarta posição TT2 moto e o sétimo lugar absoluto do CNTT e parte para Portalegre determinado em melhorar ambas as classificações:

“É sempre um gosto enorme disputar uma prova como a Baja Portalegre 500. É uma competição muito importante e muito exigente também. É mítica, sem dúvida e extremamente competitiva. Esperemos que este ano, seja uma corrida de muito sucesso, apesar de todos os constrangimentos relacionados com o Covid-19. Nos últimos anos em que estive presente conquistei o 2º e 3º lugares e agora não ambiciono menos. O objetivo é investir forte nas provas nacionais para treinar, melhorar o ritmo e lutar por alcançar bons resultados e quem sabe novos títulos. Apesar de este ano não ter podido estar em todas as provas do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno e a classificação de campeonato estar agora em segundo plano, quero dar muita luta nas duas últimas corridas que faltam, ainda que com alguma cautela pois ainda faltam duas provas do Rally Raid. Quero evitar percalços que possam colocar em causa a defesa do título no CNRR. ”, revela Bruno Santos.

A 34ª edição da emblemática Baja Portalegre terá, como habitualmente, o seu centro nevrálgico na Nerpor, em Portalegre. Será neste espaço que se encontra o Parque de Assistência, que este ano, infelizmente, não poderá ser visitado pelo público devido à pandemia da Covid-19.

O percurso compreende cerca de 550km, dos quais cerca de 420 serão disputados ao cronómetro. Estará dividido em duas etapas que compreenderão quatro setores seletivos.

No dia 5 decorrem as habituais verificações técnicas e administrativas. No dia 6, sexta-feira tem lugar a primeira etapa que inclui a Especial de Qualificação (SS1), de aproximadamente 5 km e o SS2 com cerca de 85 km. No sábado, disputa-se a segunda e derradeira etapa, o SS3 com uma extensão total de aproximadamente 330 km.

