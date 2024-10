A formação minhota vem de uma pesada derrota (5-1) frente ao Benfica, no Estádio da Luz, que transformou um ciclo de cinco jogos sem perder em cinco jornadas sem vencer, algo que o técnico quer inverter.

"Não me passa pela cabeça não ganhar. Há um desconforto, mas temos de olhar para globalidade. Apanhámos o 'barco em andamento' e tivemos um início de campeonato complicado, com jogos no Estádio do Dragão, na Luz, em Famalicão e recebendo o Braga, equipas que lutam por lugares cimeiros. Mas vivemos de vitórias e estamos motivados para voltar a vencer", disse Bruno Pinheiro, em conferência de imprensa.

Na antevisão ao encontro com os amadorenses, o treinador reconheceu que a "ansiedade de voltar a ganhar pode criar alguma dificuldade", mas acredita que a sua equipa vai "saber lidar com isso e aproveitar o que de bom tem sido feito".

"Quanto melhor jogarmos, maiores serão as probabilidades de vencer. Temos de saber ser eficientes. Temos duas derrotas, quatro empates e uma vitória. Em termos de processo o caminho está a ser bem feito, mesmo com algumas infelicidades", analisou.

Sobre o adversário, Bruno Pinheiro espera um Estrela da Amadora motivado com a vitória na última jornada, frente ao Moreirense, na estreia do técnico José Faria, que rendeu Filipe Martins.

"Trocaram de treinador e ganharam. Só têm de estar confiantes e motivados. Temos de estar preparados para esta realidade. Espero um jogo vertical, agressivo e vamos ter de ser inteligentes. No último jogo do Estrela houve 46 faltas, o que baixa muito o tempo útil de jogo. Temos de manter a calma e saber que não vamos conseguir fazer um jogo perfeito, mas temos fazer um jogo para ganhar", partilhou.

Sobre as repercussões da goleada sofrida pela equipa na jornada passada, frente ao Benfica, Bruno Pinheiro não reconheceu impacto, até porque gostou da postura da equipa.

"O resultado foi enganador. Ainda recentemente o Atlético de Madrid perdeu por 4-0 na Luz [para a Liga dos Campeões]. Nós perdemos 5-1, mas tivemos uma boa postura. Sabemos que vivemos de resultados e não bons jogos, e temos de ser mais eficazes", analisou.

O treinador dos barcelenses ainda não vai poder contar neste jogo com o médio Mory Gbane, que se junta aos companheiros de setor Yaya Sithole e Facundo Cáceres no lote de lesionados.

O Gil Vicente, 11.º classificado, com sete pontos, recebe no sábado o Estrela da Amadora, 15.º, com cinco, numa partida agendada para agendada para as 15:30, com a arbitragem de Iancu Vasilica, da Associação de Futebol de Vila Real.

