"Tivemos apenas três dias de trabalho, mas estou satisfeito. Gostava de ter tido mais tempo, mas temos jogadores com experiência e tenho a certeza que serão competentes para dar respostas à altura e ganhar jogo", disse o treinador do emblema barcelense, que chegou segunda-feira ao clube.

Como sucessor de Tozé Marreco, o novo treinador dos 'galos' reconheceu que o grupo ainda não conseguiu assimilar todas as ideias, mas, falando num "período de adaptação mútuo", gostou do que viu nestes dias iniciais.

"Senti o grupo bem, com vontade de trabalhar e aprender as novas ideias. Fui bem recebido, e acredito que com algum tempo de trabalho vamos dar alegria aos gilistas. Não tivemos pré-época, mas isso não pode ser desculpa. Estamos cá para dar o melhor", descreveu, em conferência de imprensa, de antevisão ao encontro de sexta-feira.

Sobre o adversário, Bruno Pinheiro analisou um AVS que mostrou bons argumentos em parte do jogo da ronda inaugural, no empate 1-1 com o Nacional, e reconheceu que o facto de os avenses serem comandados por Vítor Campelos, que orientou os gilistas em grande parte da época passada, pode ser uma ligeira vantagem para o adversário.

"A grande vantagem do Vítor Campelos é ser bom treinador, e tem-no mostrado com bons trabalhos. Haverá alguma vantagem por conhecer parte do nosso grupo, mas tempos atletas experientes, com capacidade para contrapor a estratégia do adversário", vincou.

Bruno Pinheiro, que nos dois últimos anos esteve no futebol do Qatar, notabilizou-se no campeonato nacional no comando do Estoril Praia e assumiu que quer transportar algumas das ideias de jogo que pôs em prática nos 'canarinhos' para este desafio no Minho.

"Quem jogar mais e melhor com bola terá sempre mais oportunidades de vencer. Haverá algumas nuances diferentes do que fizemos no Estoril, porque os intervenientes são também diferentes, mas a filosofia será a mesma", assumiu.

O treinador, de 48 anos, mostrou-se satisfeito por estar de regresso à I Liga e com a realidade que encontrou no emblema de Barcelos.

"O Gil Vicente era um dos clubes em que eu queria trabalhar em Portugal. Já no passado tinha surgido esta possibilidade, mas não foi possível devido a outros compromissos. Agora, foi muito fácil chegar a acordo, e confirmei todas as expectativas de encontrar um clube organizado, com pessoas muito corretas, com serenidade e ambição. Tudo o que eu queria", afirmou.

Para este jogo de estreia no comando dos 'galos', o técnico gilista não poderá contar com o defesa Sandro Cruz, que foi expulso na partida da jornada inaugural, na derrota por 3-0, frente ao FC Porto, no Estádio do Dragão.

O Gil Vicente, sem pontos, recebe na sexta-feira o AVS, que soma um, numa partida agendada para as 20:15 e que terá arbitragem de Bruno Costa, da Associação de Futebol de Viana do Castelo.

