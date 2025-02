"Vou manter o mesmo discurso que tive há dois meses. Vai ser uma corrida até ao final, em função da consequência de jogos e do que são as últimas duas jornadas", insistiu o técnico, em conferência de imprensa, no Seixal.

O Benfica recebe o Sporting na penúltima jornada do campeonato e, depois, visita o Sporting de Braga, enquanto os 'leões', após visitarem a Luz, recebem o Vitória de Guimarães.

Mais à frente, confrontado com o facto de poder ultrapassar o Sporting e assumir a liderança, à condição, se vencer o Boavista, Lage insistiu na importância do encontro de sábado e apontou ao futuro em todas as competições.

"Temos de olhar em frente e perceber que ainda temos o campeonato, [onde] dependemos de nós, a Taça de Portugal, que é o desafio seguinte [contra o Sporting de Braga, na quarta-feira] e a seguir, ainda, a eliminatória da Liga dos Campeões [com o FC Barcelona]. Mas isto é o jogo de amanhã [sábado, com o Boavista], não sair desse foco, porque é um jogo muito importante e temos de vencer os três pontos", frisou.

Sobre a condição física do plantel, revelou que o médio Kökçü "está disponível" para defrontar os 'axadrezados', mas não adiantou se Aursnes também estará apto e remeteu uma avaliação ao norueguês para o próprio dia do encontro.

O técnico reconheceu, por outro lado, que os jogadores estão "cansados" e socorreu-se de uma expressão utilizada por um adjunto numa reunião mantida "de manhã, sobre o estado físico dos jogadores" para o explicar.

"Eu perguntei-lhe como é que estava a 'tropa' e ele respondeu da seguinte maneira: 'Estes indivíduos estão claramente no limiar da sobrecarga'. Traduzindo para 'futebolês' [linguagem de futebol] é: claramente que os jogadores estão cansados", resumiu.

Sobre o Boavista, equipa que não vence desde novembro e segue em último lugar no campeonato, Lage lembrou que "tem um treinador novo", que fez "apenas um jogo", e a entrada de "10 jogadores" para destacar a incerteza que isso provoca na preparação do encontro.

"Foi para esse jogo que olhámos e temos de estar preparados, independentemente do sistema, para uma equipa à imagem do seu treinador [Lito Vidigal]: coesa, com uma organização defensiva muito forte, transições ofensivas muito fortes e a explorar mudanças de corredor", analisou o técnico que sucedeu a Roger Schmidt, em setembro.

O Benfica recebe o Boavista no sábado, em partida da 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com início previsto para as 18:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, e arbitragem de José Bessa (AF Porto).

Se vencer, a equipa orientada por Bruno Lage ultrapassa, à condição, o Sporting, que lidera o campeonato com mais dois pontos do que os 'encarnados' e mais seis do que o FC Porto.

Já o Boavista, agora orientado por Lito Vidigal, que sucedeu a Cristiano Bacci antes da derrota com o Estrela da Amadora (1-0), continua em último lugar, com apenas 12 pontos, e só venceu dois jogos no campeonato, o último dois quais na 10.ª jornada, em 02 de novembro, na visita ao Gil Vicente.

