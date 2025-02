"Vamos jogar contra uma grande equipa, com um jogo muito físico, mas com muita qualidade técnica, velocidade, muitos movimentos interiores. Temos de dar o nosso melhor, ter esse cuidado para amanhã [quarta-feira] também podermos fazer um grande jogo", disse o técnico, perspetivando o desfio da primeira mão do 'play-off'.

Dos seus pupilos, espera que sabiam ler bem todos momentos do jogo, "criar oportunidades de golo, ter mentalidade assassina, para matar e resolver o desafio", confiando que essa atitude ajudará a novo êxito sobre o rival.

Em 27 de novembro, na fase de liga, os 'encarnados' triunfaram por 3-2 em casa do Mónaco, contudo o timoneiro das 'águias' avisa que agora está em causa um desafio distinto.

"Espero um adversário muito competente, forte fisicamente e com enorme qualidade técnica. Tem muitos jovens, com uma dinâmica muito forte na frente. Vai ser muito difícil. Nesta altura da competição, [o favoritismo] é 50/50. Temos de fazer um bom jogo e resultado, e decidir a eliminatória no Estádio da luz", sublinhou.

Questionado sobre uma alegada maior motivação dos atletas nas partidas da 'Champions' em relação à Liga portuguesa, competição a qual os 'encarnados' seguem no segundo lugar, a quatro pontos do Sporting, Bruno Lage preferiu dizer que treina um grupo "sempre motivado a tentar crescer na ideia de jogo" que idealizou.

"O treinador adversário elogiou muito as nossas transições ofensivas, mas também quero - e estou a trabalhar muito para isso -- a equipa a crescer igualmente em organização defensiva, construção e maior entendimento e controlo de jogo", explicou, lamentando o facto da "constante competição", com duas partidas por semana, não lhe permitir ter "tempo" para trabalhar e aprimorar todos esses aspetos.

Bruno Lage defendeu ainda as contrações do mercado de inverno -- o médio Manu Silva (Vitória de Guimarães), o avançado italiano Belotti (Como, Itália), o extremo Bruma (Sporting de Braga) e o lateral sueco Samuel Dahl (Roma, Itália) -- considerando que o Benfica tomou "as melhores decisões".

O técnico lamentou as lesões graves de Manu Silva e do lateral Bah, que não competem mais esta época, porém garantiu que tem no plantel soluções de qualidade para colmatar estes contratempos.

Lage destacou o atual bom momento do avançado grego Pavlidis, não apenas a sua veia goleadora -- "veio com o objetivo de marcar golos" -- mas também o seu "muito trabalho" em prol da equipa, ilustrando-o com o seu contributo na organização defensiva, a forma de pressionar as defesas e a sua capacidade de assistir para os colegas marcarem.

Já o ponta de lança helénico realçou igualmente o facto da sua missão não se resumir a contribuir com golos, pois entende que há várias outras formas de ajudar: "No fim, queremos é vencer, não é importante se sou eu ou não a marcar".

Pavlidis elogiou o Mónaco, "uma formação rápida, física e com jogadores de qualidade", pelo que espera um duplo embate "difícil", ainda assim com desfecho final favorável aos portugueses.

"Espero um Mónaco mais forte e mais bem preparado [do que em novembro, quando o Benfica venceu por 3-2, no Principado], contudo não devemos de ter medo. É jogarmos o nosso futebol, preocuparmo-nos connosco. Apesar de eles serem muito bons e muito competitivos", sentenciou.

Mónaco e Benfica defrontam-se quarta-feira, às 20:00 (horas de Lisboa), em desafio da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da 'champions' com arbitragem do italiano Maurizio Marinai.

RBA // AO

Lusa/Fim