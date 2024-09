"O nosso 'chip' é só um: ir ao jogo, jogar com qualidade e conquistar os três pontos. Essa tem de ser a nossa forma de estar, porque não há tempo para estar cá a mudar 'chips' da Liga dos Campeões para o campeonato", atirou o treinador dos 'encarnados', em conferência de imprensa, no Seixal.

Essa é, de resto, a única forma de "conquistar os adeptos" do clube, assumiu Bruno Lage, determinado em "criar uma dinâmica de vitórias" e "fazer a equipa crescer fisicamente, tecnicamente e taticamente".

"É só assim que se conquista os adeptos. Não é por mim, nem a ir a correr até à linha para celebrar uma vitória importante com eles que se conquista os adeptos. Conquista-se os adeptos é a jogar bom futebol", apontou o treinador, que soma duas vitórias consecutivas desde que rendeu o alemão Roger Schmidt.

Indiferente ao facto de jogar no Estádio do Bessa entre duas assembleias gerais, Lage desvalorizou as incidências da reunião magna do clube, no sábado, dizendo que foi "um momento à Benfica", onde se discutiu "o que as pessoas têm de discutir [sobre] o clube fora de campo" e voltou o foco para dentro das quatro linhas.

"Aquilo que me interessa é estarmos muito determinados no que acontece dentro de campo. Eu e os jogadores estamos focados no que acontece dentro de campo e a minha missão é treinar a equipa e blindar a equipa do que acontece fora de campo", assegurou.

Depois, questionado sobre o rendimento do avançado Pavlidis, autor de um golo em seis encontros oficiais ao serviço do clube da Luz, o treinador voltou a focar-se no "rendimento da equipa", indiferente a "quem marque os golos", desde que consiga "ganhar e conquistar pontos".

"Há um conjunto de missões ofensivas e defensivas que eles têm de cumprir. Todos eles têm feito um esforço enorme para cumprir, o Pavlidis tem feito um trabalho muito bom para a equipa e isso é que é o mais importante. É a equipa e não individualizar num jogador", elogiou o treinador.

O Benfica visita o Boavista na segunda-feira, em encontro da sexta jornada da I Liga portuguesa de futebol, com início previsto para as 20:15, no Estádio do Bessa, no Porto, e arbitragem de João Pinheiro (AF Braga).

A equipa orientada por Bruno Lage procura a terceira vitória consecutiva sob o comando do técnico português, que substituiu Roger Schmidt no final de agosto, após os triunfos sobre o Santa Clara (4-1), no campeonato, e o Estrela Vermelha (2-1), na Liga dos Campeões.

Os 'encarnados' somam 10 pontos em cinco partidas já disputadas no campeonato e visitam um Boavista, orientado por Cristiano Bacci, que soma apenas cinco pontos nos mesmos cinco encontros já disputados na competição.

