"Respeitamos muito a competição e o Tirsense. Trata-se de uma meia-final e nós fizemos um percurso muito bom. Desde 2016/17 que não vencemos a competição e é um sinal para valorizar o Tirsense, que chegou até aqui, é um histórico e temos de reconhecer o trabalho. Foco total no Tirsense, em fazer um bom jogo, resultado e assumir o favoritismo nesta eliminatória", afirmou, em conferência de imprensa.

Apesar da recente liderança isolada na I Liga, fruto da goleada no Estádio do Dragão frente ao FC Porto, por 4-1, e do empate consentido pelo Sporting na receção ao Sporting de Braga, por 1-1, Bruno Lage assumiu apenas o favoritismo para o encontro da Taça.

"A forma como treinamos leva-nos a acreditar que estamos preparados para isso [vencer I Liga e Taça de Portugal]. Nunca permito que a equipa pense mais do que aquilo que controlamos. Claro que nós sentimos a 'onda' do Benfica e o apoio que temos recebido nos últimos tempos, mas não permito que isso entre de maneira a prejudicar ou distrair a equipa do Benfica", realçou o treinador do conjunto da Luz.

O capitão Otamendi, jogador de campo com mais tempo de jogo nos 10 principais campeonatos europeus, não será convocado, com Bruno Lage a revelar também a presença no 'onze' de Samuel Soares, Leandro Santos, António Silva e Florentino.

"Não falo em poupar, porque temos feito isso nos últimos dois meses. Jogamos de três em três dias e só amanhã [na quarta-feira] é que alguns jogadores completam a recuperação. É perceber, em função das opções que temos, qual é o melhor 'onze'", sublinhou.

Bruno Lage confirmou ainda que o argentino Prestianni, ausente das escolhas nas últimas semanas, também estará presente na lista de convocados, com o técnico a abordar ainda a "determinação enorme" que encontra no seu grupo de trabalho.

"Nós temos sentido a determinação que eles colocam, sobretudo nos momentos mais difíceis. Independentemente do jogo ou do momento, conseguimos marcar presença. Foi exemplo disso o que fizemos com a Juventus e no último jogo. Nós sentimos um grupo de jogadores muito determinado em fazer as coisas bem e em querer cumprir o plano de jogo. Isso deixa-me muito satisfeito por trabalhar com eles. São jogadores com grande talento e com sentido de jogar em equipa", frisou.

O Benfica, primeiro na I Liga, visita o Tirsense, oitavo na Série A do Campeonato de Portugal, na quarta-feira, às 20:45, no Estádio Cidade de Barcelos, para as meias-finais da Taça de Portugal, com arbitragem de David Silva, da associação do Porto.

