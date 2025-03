"A questão do favoritismo não é interessante. O que interessa é que acreditamos que podemos seguir em frente", atirou o técnico 'encarnado', no Seixal, em conferência de imprensa de antevisão do encontro dos oitavos de final.

Os dois clubes já se defrontaram esta época, igualmente no Estádio da Luz, em partida da fase de liga da 'Champions' que os espanhóis venceram por 5-4.

Questionado sobre se será imprescindível vencer na quarta-feira, para manter intactas as possibilidades de apuramento para os quartos de final, Lage considerou que a passagem vai ser discutida em ambos os encontros.

"Acredito que a eliminatória vai ser disputada e, por isso, o resultado de amanhã [quarta-feira] é importante, mas não vai ser decisivo", comentou.

Sem se alongar em algumas respostas, o treinador do clube da Luz confirmou que Di María e Florentino não estão disponíveis para defrontar os 'blaugrana', mas não revelou quem vai jogar nos seus lugares, particularmente no meio-campo.

"Contamos com outro jogador. Não vou dizer quem, mas o mais importante é a equipa funcionar como equipa, como coletivo", frisou Bruno Lage.

Por outro lado, o técnico garantiu que se o jogo estiver empatado 4-4 no último minuto e tiver um canto a seu favor, à semelhança do que aconteceu na fase de liga, o Benfica vai "tentar ganhar", mas não conseguiu perspetivar se a partida da primeira mão dos oitavos de final vai ter tantos golos (nove) como a anterior.

"Não consigo perspetivar quantos golos vão acontecer no jogo. O que eu consigo perspetivar é que vai ser um grande jogo de futebol, porque são duas equipas que gostam de atacar, que têm olhos no ataque", resumiu.

De resto, a partida disputada em janeiro, no Estádio da Luz, faz parte do passado também para os jogadores, uma vez que Álvaro Carreras, questionado sobre as lições a retirar, colocou o foco no encontro de quarta-feira.

"Sabemos que vai ser um jogo bonito, mas difícil. Acima de tudo, estamos focados na vitória e nos três pontos para, na segunda mão, podermos apresentar-nos todos bem e preparados para vencer", apontou o lataral-esquerdo espanhol, momentos antes da antevisão de Bruno Lage.

O Benfica recebe o FC Barcelona na quarta-feira, em partida da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões em futebol com início previsto para as 20:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, e arbitragem do alemão Félix Zweyer.

A equipa orientada por Bruno Lage chegou aos oitavos de final após terminar a fase de liga em 16.º lugar, com 13 pontos, e deixar para trás o Mónaco, no 'play-off', com um triunfo fora (1-0) e um empate (3-3) na Luz.

Já o FC Barcelona, orientado por Hans-Dieter Flick, qualificou-se diretamente para os oitavos de final ao terminar a fase de liga em segundo lugar, com 19 pontos.

Nos respetivos campeonatos nacionais, o Benfica segue em segundo lugar na I Liga portuguesa, a três pontos do Sporting, mas com menos um jogo disputado, enquanto o FC Barcelona lidera a I Liga espanhola com mais um ponto do que o Atlético Madrid e mais três do que o Real Madrid.

SYL // AO

Lusa/Fim