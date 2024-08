O capitão dos 'red devils', de 29 anos, soma 234 jogos e 79 golos pelo clube desde que chegou, em janeiro de 2020, proveniente do Sporting, tendo conquistado uma Taça de Inglaterra e uma Taça da Liga inglesa nesse tempo.

Além disso, nota o United em comunicado, venceu em três épocas o título de jogador do ano do clube, com o diretor desportivo a notar o médio português como "um líder brilhante que eleva os padrões diários e inspira todos a estarem ao mais alto nível".

"Toda a gente sabe a paixão que tenho pelo Manchester United. Entendo a responsabilidade e significado de vestir esta camisola, os níveis de dedicação e desejo necessários para representar este emblema incrível", afirmou o português, citado em comunicado.

Assinou um novo contrato, explicou, porque achar que "os melhores momentos com esta camisola ainda estão por vir", mostrando-se satisfeito com "o futuro do clube".

Colega de equipa do português Diogo Dalot, liderará os 'red devils' em nova época na Liga inglesa, procurando fazer melhor que o oitavo lugar conquistado em 2023/24.

