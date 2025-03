Já nos descontos da partida, o internacional espanhol negou o segundo golo a Bruno Fernandes, que adiantou a equipa de Ruben Amorim ainda na primeira parte, e evitou que os 'gunners' perdessem ainda mais terreno para o Liverpool, que comanda a Premier League com 70 pontos e mais um jogo do que os segundos classificados.

À procura da 10.ª vitória na Premier League e de interromper uma série de dois jogos sem ganhar em todas as competições -- triunfou na anterior jornada do campeonato -, o Manchester United entrou em campo com os portugueses Diogo Dalot e Bruno Fernandes no 'onze' para enfrentar um Arsenal que não ganhava e não marcava há duas rondas.

Apesar de intensa, a primeira parte não foi prolífera em ocasiões de golo, com o empate a antecipar-se como o resultado mais justo ao intervalo. No entanto, já nos descontos, o capitão Bruno Fernandes mostrou toda a sua habilidade na conversão de livres, cobrando um de forma exímia, aos 45+2 minutos, para adiantar os 'red devils'.

A vencer, o Manchester United não sossegou no regresso dos balneários e esteve perto de fazer o 2-0, aos 54 minutos, mas Raya, com uma excecional defesa com a perna, negou o golo a Mazraoui.

Cinco minutos depois, a equipa da casa viu Joshua Zirkzee, de calcanhar, desperdiçar nova grande oportunidade, por pronta intervenção do guarda-redes do Arsenal, o protagonista do jogo da 28.ª jornada.

Os 'gunners' tinham mais posse de bola, mais remates, mas menos ocasiões de golo, uma tendência invertida por Declan Rice, autor de um espetacular tento aos 74 minutos -- foi o 40.º golo sofrido pela formação de Ruben Amorim no campeonato esta temporada.

Com o marcador empatado, o Arsenal cresceu e esteve perto do segundo, mas o remate de Gabriel Martinelli 'esbarrou' num atento Andre Onana, aos 82.

Do outro lado, um grande corte de Declan Rice impediu qualquer sobressalto para os visitantes pouco depois, com o jogo a entrar num ritmo frenético, com várias chances para ambas as equipas.

O golo parecia iminente, mas não chegou, com o empate a manter-se até ao final da partida, graças a Raya, que negou um golo certo a Bruno Fernandes aos 90+3.

A formação orientada por Ruben Amorim subiu, ainda assim, ao 14.º lugar, com 34 pontos.

