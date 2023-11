Após o encontro na Turquia, da quinta jornada do Grupo A, o Manchester United ficou obrigado a vencer em Old Trafford o Bayern Munique, na última ronda, para ainda ter alguma possibilidade de seguir em frente na competição.

Tal como já tinha acontecido com o Copenhaga (derrota por 4-3), o antigo campeão europeu não soube manter a vantagem no marcador e ficou em sérias dificuldades na 'Champions'.

O capitão Bruno Fernandes assistiu Garnacho aos 11 minutos e marcou pouco depois, aos 18, dando uma importante vantagem ao Manchester United, no que prometia ser o relançar dos 'red devils' na mais importante prova europeia de clubes.

O marroquino Ziyech, aos 29 minutos, ajudou o Galatasaray a reduzir a diferença, mas, já na segunda parte, aos 55, o escocês McTominay voltou a colocar o Manchester United confortável na frente.

Já com Sérgio Oliveira em campo do lado dos turcos, a derrocada do Manchester United começou com um 'frango' monumental do guarda-redes Onana, a novo livre do Ziyech, que 'bisou', aos 62 minutos, assistindo depois Akturkoglu para o golo de empate, aos 71.

Diogo Dalot começou a partida como suplente no Manchester United, mas foi lançado aos 78 minutos.

Os 'red devils' levam apenas um vitória em cinco jornadas e somam quatro pontos no último lugar do Grupo A, em igualdade com o Copenhaga, que joga ainda hoje em Munique. O Bayern, já apurado e com o primeiro posto assegurado, tem 12, enquanto o Galatasaray soma cinco.

