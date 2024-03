O jogador de 29 anos, que se estreou como internacional 'AA' em 10 de novembro de 2017, apontou os dois primeiros golos ainda quando jogava no Sporting e os derradeiros 18 já como futebolista do Manchester United, no qual atua desde janeiro de 2020.

Bruno Fernandes segue no 12.º posto do 'ranking' da formação das 'quinas', partindo agora em busca do top 10, que é encerrado por Tamagnini Nené e Simão Sabrosa, ambos com 22 golos.

Na casa dos 20, seguem também Nuno Gomes, quinto, com 29 tentos, Hélder Postiga, sexto, com 27, Rui Costa, sétimo, com 26, Nani, oitavo, com 24, e João Vieira Pinto, nono, com 23.

Mais à frente, nos quatro primeiros, seguem Cristiano Ronaldo, destacadíssimo, com 128 golos, ele que é o melhor marcador mundial ao nível de seleções, seguido por Pauleta, com 47, o 'rei' Eusébio da Silva Ferreira, com 41, e Luís Figo, com 32.

Quanto aos outros goleadores face aos suecos, destaque para Gonçalo Ramos, avançado do Paris Saint-Germain, que somou o oitavo golo, em apenas 11 encontros pela principal seleção portuguesa, ascendendo ao 33.º lugar da tabela.

Por seu lado, Rafael Leão, que inaugurou o marcador, chegou aos quatro tentos, ao 24.º encontro, enquanto Matheus Nunes e Bruma, ambos na 12.ª internacionalização 'AA', apontaram ambos o seu segundo tento.

Portugal venceu hoje a Suécia por 5-2, no primeiro encontro de preparação para o Campeonato da Europa de futebol de 2024, disputado no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.

Rafael Leão, aos 24 minutos, Matheus Nunes, aos 33, Bruno Fernandes, aos 45, Bruma, aos 57, e Gonçalo Ramos, aos 61, selaram o triunfo luso, enquanto o 'leão' Viktor Gyökeres, aos 58, e Gustaf Nilsson, aos 90, marcaram para os suecos.

A formação das 'quinas', que somou o 11.º triunfo em 11 jogos sob o comando do espanhol Roberto Martínez, volta a jogar na terça-feira, em Ljubljana, face à Eslovénia, cumprindo mais três jogos em junho antes da fase final do Euro2024.

