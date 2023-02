Em Old Trafford, o antigo jogador do Sporting inaugurou o marcador no encontro da 22.ª jornada, da marca do castigo máximo, quando estavam decorridos apenas sete minutos, com Rashford (62), já no segundo tempo, a dilatar a vantagem, que foi difícil de segurar até ao apito final.

À passagem do minuto 70, o médio Casemiro apertou o pescoço a Will Hughes, depois de um desentendimento entre os jogadores das duas equipas, e viu o árbitro, com recurso ao VAR, mostrar-lhe o cartão vermelho direto - o internacional 'canarinho' vai, assim, falhar os próximos três encontros.

Em superioridade numérica, o Palace empurrou os 'red devils' para a sua defensiva e encurtou distâncias, por Shclupp (76), mas o resultado não mais se alterou.

Com este triunfo, o United, que ainda não pode contar com o lesionado Diogo Dalot, passa a somar 42 pontos, no terceiro lugar, ficando à espera do que o Newcastle (quarto), com menos três, irá fazer hoje na receção ao West Ham.

Em Wolverhampton, o Liverpool voltou a fracassar e somou o quarto jogo seguido sem vencer na Premier League, na qual segue a meio da tabela (10.º posto), com 29 pontos.

Um autogolo do defesa Matip (cinco minutos) e outro remate certeiro do defesa Craig Dawson (12) acabaram, praticamente, com os 'reds', ainda sem Diogo Jota, mas com Fábio Carvalho no 'banco'.

No segundo tempo, Rúben Neves concluiu uma transição rápida, aos 71 minutos, selando o triunfo para a equipa de Lopetegui, que hoje apostou de início em outros três lusos: José Sá, Matheus Nunes e Nélson Semedo.

Já João Moutinho e Daniel Podence foram lançados no lado anfitrião (15.º, com 20 pontos) no decorrer da segunda parte.

Um golo do japonês Kaoru Mitoma, aos 87 minutos, deu ao Brighton os três pontos na receção ao aflito Bournemotuh (1-0), enquanto no duelo com mais golos, o Leicester, após reviravolta, bateu o Aston Villa por 4-2, no Villa Park.

Já em Brentford, os anfitriões deram sequência ao bom momento vivido no campeonato, ao somarem o sétimo jogo sem perder, desta vez com triunfo perante o lanterna-vermelha Southampton (3-0).

Mais cedo, o Everton acabou com uma série de 13 jogos sem perder do líder Arsenal, ao vencer em casa os 'gunners' por 1-0 na estreia do treinador Sean Dyche.

Um golo do central James Tarkowski, aos 60 minutos, de cabeça, na sequência de um canto marcado na direita por Dwight McNeil, selou o triunfo dos 'toffees', que vinham de oito jogos sem ganhar.

A formação da casa, que tinha somado dois empates e seis derrotas nas últimas oito rondas, sob o comando de Frank Lampard, entrou da melhor forma na 'era' Dyche, que assinou por dois anos e meio pelo clube de Liverpool, que é 18.º colocado, com 18 pontos.

Por seu lado, o Arsenal viu terminado um ciclo de 13 jogos sempre a pontuar, mais precisamente com 11 vitórias e dois empates, depois do desaire no reduto do Manchester United (1-3), em 04 de setembro de 2022, que era o único dos londrinos na prova.

Com este resultado, o 'onze' do espanhol Mikel Arteta, que até agora só havia desperdiçado sete pontos, manteve-se com 50 pontos, mais cinco do que o campeão Manchester City, de visita no domingo ao reduto do Tottenham, quinto colocado.

Na formação forasteira, o português Fábio Vieira entrou aos 77 minutos, em substituição do norueguês Martin Odegaard, mas não conseguiu ter qualquer impacto no jogo, num jogo desinspirado dos 'gunners', que não justificaram outro resultado.

