Denz, que já tinha vencido a 12.ª etapa também a partir da fuga, cumpriu hoje os 194 quilómetros entre Sierre e Cassano Magnago em 4:37.30 horas, batendo o canadiano Derek Gee (Israel-Premier Tech), segundo, e o italiano Alberto Bettiol (EF Education-Easy Post), terceiro.

Nas contas da geral, Armirail, 15.º a 53 segundos do vencedor, aproveitou o desinteresse dos favoritos em liderar a corrida antes da terceira semana e assumiu a liderança da geral, à frente do britânico Geraint Thomas (INEOS), agora segundo a 1.41 minutos, do esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), terceiro a 1.43, e do português João Almeida (UAE Emirates), líder da juventude que sai do pódio e é quarto, a 2.03.

No domingo, a 16.ª etapa, última antes do derradeiro dia de descanso, liga Seregno a Bérgamo em 195 quilómetros com uma contagem de montanha de primeira categoria e três outras de segunda no percurso.

SIF // AMG

Lusa/Fim