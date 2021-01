Aos 22 anos de idade, Bruna Antunes visa ‘alargar os seus horizontes’ e vai tentar participar na Taça do Mundo de Bajas em 2021.

Além do Enduro – disciplina que disputa desde 2017 – a jovem ganhou experiência em provas de Todo-o-Terreno em 2020 e procura agora encontrar o ‘budget’ necessário para a alinhar no mundial.

“Tenho o sonho de fazer o Campeonato Mundial de Bajas e ganhá-lo na categoria de Senhoras e Juniores! O ano de 2020 foi um ano muito difícil para todos e não me foi possível concretizar esse sonho, mas temos de lutar pelos nossos sonhos e decidi fazê-lo em 2021. Já consegui reunir alguns apoios, mas ainda estou muito longe de conseguir o valor necessário para poder participar em todas as provas. Gostava de poder contar com o apoio de todos para tornar este sonho realidade e levar o nome de Portugal ao lugar mais alto do pódio.’”

A piloto da GasGas lançou uma campanha de angariação de fundos para encontrar os 24 mil euros necessários para garantir a participação em todas as provas.

Com provas no Dubai, Portugal, Hungria e Espanha, a participação no Campeonato do Mundo de Bajas requer meios e despesas avultadas, tais como viagens e estadias para a equipa, transportes de motos e materiais, inscrições, licenças, preparação das motos, GPS, Torre de Navegação e toda a assistência no local.

Dê o seu contributo para este projeto de Bruna Antunes aqui.