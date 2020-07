Bruna Antunes terminou o campeonato nacional de Enduro na 3.ª posição na categoria de Senhoras, apesar de ter abandonado a última ronda em Souselas.

O calor fez várias “vítimas” ao longo de toda a competição e a jovem piloto da Racespec começou a sentir-se mal ainda no decorrer da segunda volta.

“Foi um dia bastante difícil e desde a primeira volta que me estava a sentir muito mal com o calor. Optei por abandonar e não por em risco a integridade física. O terreno estava muito duro e as especiais exigentes” disse Bruna no final.

Em jeito de balanço da época de 2020, a jovem afirmou ter sido “um campeonato de altos e baixos, no entanto sinto que melhorei muito. Aproveito para agradecer a todos o apoio nesta temporada”.

(Foto: FMP)