Segundo o boletim clínico publicado pelos bracarenses, o extremo de 29 anos tem uma lesão meniscal no joelho direito, com necessidade de intervenção cirúrgica, a realizar na segunda-feira, dia 29 de janeiro.

Os responsáveis do clube 'arsenalista' estimam um tempo de paragem de Bruma de entre quatro a seis semanas, sendo ausência certa para a final da Taça da Liga, no sábado, diante do Estoril Praia.

