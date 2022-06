O vencedor da última Volta ao Algarve gastou 28.26 minutos para concluir os 25,6 quilómetros do exercício individual, com partida e chegada em Vaduz, no Liechtenstein, menos três segundos do que Thomas e 10 do que o suíço Stefan Kung (Groupama-FDJ).

Thomas 'roubou' a liderança ao colombiano Sergio Higuita (BORA-hansgrohe), que hoje foi apenas 11.º posicionado na tirada, a 1.17 de Evenepoel.

Para conquistar a sua primeira vitória numa prova de etapas desde a Volta a Romandia de 2021, Thomas terminou com um avanço de 1.12 minutos sobre Higuita e de 1.16 sobre o dinamarquês Jakob Fuglsang (Israel-Premier Tech).

O português Nelson Oliveira (Movistar) foi hoje 36.º no 'crono', a 2.30 minutos, terminando a prova na 25.ª posição, a 29.24 minutos.

