Com os lusos José Sá, Semedo, Rúben Neves, Matheus Nunes e Pedro Neto entre os titulares, os 'wolves' deixaram o desafio, praticamente, condenado, face à entrada desastrosa em campo, onde os 'seagulls' anotaram três golos ainda antes de estarem completados 30 minutos.

O avançado alemão Deniz Undav, que abriu o ativo, quando decorria o minuto seis, e o compatriota Pascal Gross (13 e 26), autor do primeiro 'bis' da tarde, deixaram o conjunto de Julen Lopetegui sem esperanças de lutar pelo resultado, que voltou a sofrer alterações antes do intervalo, por culpa de Welbeck (39).

No segundo tempo, já com Podence e Toti Gomes nos 'wolves', Welbeck 'bisou', aos 48 minutos, assim como Undav, aos 66.

João Moutinho foi o único jogador luso não utilizado nos 'wolves,' que seguem no 13.º posto, com 37 pontos, enquanto o Brighton é oitavo, com 52, a um do sétimo colocado Liverpool, que tem mais um jogo disputado.

Na fuga à zona de despromoção, o Nothingham Forest (17.º) esteve perto de sair com o triunfo do campo do Brentford (9.º), que operou a reviravolta já perto do fim, por Ivan Toney (82 minutos) e DaSilva (90+4), em resposta ao golo inaugural da autoria do brasileiro Danilo (45+1).

No primeiro jogo do dia, o Crystal Palace (11.º) regressou aos triunfos na receção ao 15.º posicionado West Ham (4-3). Ayew (15), Zaha (20), Schlupp (30) e Eze (66), de penálti, fabricaram os golos dos 'eagles', enquanto para os 'hammers' marcaram Soucek (09), Antonio (35) e Aguerd (72).

A Premier League é liderada pelo Arsenal, com 75 pontos, contra os 73 do segundo classificado Manchester City, que tem dois encontros em atraso.

AJC // PFO

Lusa/Fim