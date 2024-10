O avançado, que tinha substituído Savinho aos 68 minutos, consumou na quinta-feira a reviravolta muito perto do fim do jogo da nona jornada, depois de os anfitriões terem entrado praticamente a ganhar, graças ao golo marcado por Eduardo Vargas, aos dois, e de Igor Jesus ter restabelecido o empate, aos 45+1.

Os dois jogadores do Botafogo, comandante do campeonato brasileiro, treinado pelo português Artur Jorge, salvaram o Brasil de mais um resultado negativo, uma vez que a equipa 'canarinha' tinha perdido quatro dos cinco jogos anteriores na competição, o último dos quais no Paraguai, por 1-0.

O Brasil conseguiu regressar aos triunfos no torneio de apuramento - ainda que de forma sofrida e perante o penúltimo classificado --, beneficiando também do empate 0-0 concedido pelo Equador na receção ao Paraguai para ultrapassar os equatorianos na quarta posição.

A Argentina, campeã do mundo em título, conservou a liderança da zona sul-americana de qualificação para o Mundial de 2026, apesar do empate 1-1 na Venezuela, alcançado com um golo do defesa do Benfica Nicolás Otamendi, capitalizando a derrota da Colômbia na Bolívia, por 1-0.

A seleção bicampeã da América do Sul passou a dispor de três pontos de vantagem sobre a Colômbia e quatro sobre o Uruguai, que fecha hoje a ronda, perante o lanterna-vermelha Peru, enquanto o Brasil está já a seis pontos de distância do grande rival continental.

