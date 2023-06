Lucas Paquetá (11 minutos) e Marquinhos (58) apontaram os golos dos sul-americanos, mas Habib Diallo (22), um tento na própria baliza do central brasileiro (52) e um 'bis' de Sadio Mané (55 e 90+6), o segundo de grande penalidade, deram o triunfo ao Senegal.

O verde das bancadas do Estádio José Alvalade foi, por um dia, transformado numa cor amarela das camisolas da seleção 'canarinha', pois a enorme comunidade brasileira em Lisboa não perdeu a oportunidade de apoiar a seleção, preenchendo o recinto 'leonino'.

Sob o mote "Com racismo não tem jogo", uma campanha lançada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para a digressão de jogos particulares, com a Guiné-Conacri, em Barcelona, e com o Senegal, em Lisboa, o jogo foi 'vivo' e recheado de momentos.

O ambiente era de festa, como os brasileiros bem o sabem fazer, e o golo inaugural, aos 11 minutos, veio animar ainda mais as bancadas de Alvalade: Lucas Paquetá respondeu da melhor maneira ao fantástico cruzamento de Vinícius Júnior, com um passe perfeito.

Richarlison dispôs de soberana ocasião para, de seguida, dilatar o marcador, mas atirou ao lado na cara de Mory Diaw, tendo o Senegal restabelecido o empate aos 22 minutos, através de um remate forte de Habib Diallo, de primeira, em recarga a um cruzamento.

Até ao intervalo, o ritmo na partida foi acalmando, embora Sadio Mané tenha testado a atenção de Ederson, mas a segunda parte teve muitas mais incidências, com três golos no espaço de seis minutos, que favoreceram a equipa 'visitante', a colocar-se na frente.

Numa excelente jogada de contra-ataque, Sadio Mané executou um belo cruzamento a descobrir um colega de equipa, que procurou entregar a Ismaila Sarr em zona perigosa, mas Marquinhos, com uma antecipação infeliz, 'traiu' Ederson e deu o golo ao Senegal.

Ainda os sul-americanos se estavam a recompor da reviravolta, já os africanos estavam a fazer o 3-1, no melhor momento da noite, protagonizado pelo inevitável Sadio Mané, com um espetacular golo ao ângulo da baliza de Ederson, que se esticou, sem sucesso.

Surpreendidos com os dois tentos quase consecutivos da formação de Aliou Cissé, os brasileiros conseguiram reduzir logo de seguida, aos 58, com o capitão Marquinhos a refazer-se do autogolo e a atirar, com alguma sorte, numa espécie de 'chapéu' a Diaw.

O Brasil bem tentou procurar, pelo menos, a igualdade, com Ramon Menezes a 'mexer' na equipa à procura de refrescar as investidas atacantes, mas esbarrou sempre na boa organização defensiva do Senegal, que ia ameaçando em transições ofensivas velozes.

Já em tempo de compensação, Ederson comete falta sobre o isolado Nicolas Jackson e 'oferece' a Sadio Mané um castigo máximo, com o avançado do Bayern de Munique a 'enganar' o guarda-redes do Manchester City e a sentenciar o resultado final, em 4-2.

Jogo realizado no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Brasil -- Senegal, 2-4.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

1-0, Lucas Paquetá, 11 minutos.

1-1, Habib Diallo, 22.

1-2, Marquinhos, 52 (na própria baliza).

1-3, Sadio Mané, 55.

2-3, Marquinhos, 58.

2-4, Sadio Mané, 90+6 (grande penalidade).

Equipas:

- Brasil: Ederson, Danilo, Éder Militão, Marquinhos, Ayrton Lucas (Alex Telles, 75), Bruno Guimarães, Joelinton (Raphael Veiga, 67), Lucas Paquetá (André, 75), Malcom (Rony, 57), Vinícius Júnior e Richarlison (Pedro, 57).

(Suplentes: Alisson, Weverton, Vanderson, Robert Renan, Roger Ibañez, Alex Telles, André, Raphael Veiga, Rodrygo, Pedro e Rony).

Selecionador: Ramon Menezes.

- Senegal: Mory Diaw, Youssouf Sabaly, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Ismail Jakobs, Nampalys Mendy, Pathé Ciss (Krépin Diatta, 83), Pape Gueye (Cheikhou Kouyaté, 83), Habib Diallo (Nicolas Jackson, 88), Sadio Mané e Ismaila Sarr.

(Suplentes: Seny Dieng, Alfred Gomis, Formose Mendy, Abdoulaye Seck, Abdou Diallo, Abdallah N'Dour, Gana Gueye, Dion Lopy, Cheikhou Kouyaté, Pape Ousmane Sakho, Krépin Diatta e Nicolas Jackson).

Selecionador: Aliou Cissé.

Árbitro: Gustavo Correia (Portugal).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Pathé Ciss (45), Ayrton Lucas (60), Krépin Diatta (89), Danilo (89), Éder Militão (89) e Nicolas Jackson (89).

Assistência: Cerca de 35.000 espetadores.

DYRP // VR

Lusa/Fim